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Военкор Котенок: ВСУ совершили стратегическую ошибку, поверив в свои силы

Силовые структуры

Командование украинской армии совершило стратегическую ошибку. Оно поверило в свои силы и недооценило возможность российских войск к наступлению. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Военкор Котенок: ВСУ совершили стратегическую ошибку, поверив в свои силы

Он объяснил, что в результате противник вывел слишком большое количество личного состава на переподготовку. Из-за этого началось истощение запасов армий западных стран и забуксовала их промышленность, так как к таким интенсивным боевым действиям они не готовились и не верили в них.

По мнению репортёра, истощение запасов наложилось в том числе на уменьшение личного состава вооружённых сил Украины (ВСУ) в моменте, что привело к естественному росту потерь в период наступления российских военных на Бахмут (Артёмовск) снарядному голоду и возможности на тот момент получения перехвата инициативы со стороны России.

"Этот перехват мог случиться, если бы мы резко взяли Бахмут", — заключил военкор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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