РИА Новости: военные в Донбассе столкнулись с трудностями из-за зимы

В зимние месяца для военнослужащих на фронте тёплая и удобная одежда не менее важна, чем исправное вооружение. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

По словам офицера с позывным "Малой", термобельё хорошо согревает и отводит лишнюю влагу от тела. Сверху солдаты надевают тёплую флисовую кофту и подштанники, и уже после этого идёт зимний бушлат и толстые штаны. Также военнослужащему обязательно нужно иметь при себе перчатки и шапку, иначе он не сможет долго продержаться на морозе без движения, отметил "Малой".

Многие солдаты получают обморожение конечностей из-за плохой обуви. Офицер подчеркнул, что не стоит пренебрегать толстыми зимними стельками и специальными горнолыжными носками. Также ценятся одноразовые грелки-липучки для ног.

Несмотря на хорошую экипировку солдату будет сложно на открытой местности в сильный мороз, отметил Коц.

"Поэтому обустройство фронтового быта — первоочередная задача для любого подразделения. Прибывая на новые позиции, бойцы первым делом берутся за лопаты, ломы, кирки и бензоинструмент", — указал военкор.

Офицер с позывным "Леший" назвал печку-буржуйку главным другом солдата зимой. Также важную роль играет питания военнослужащих — в зимнее время составляют высококалорийное меню.

"Караульным в обязательном порядке выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода", — рассказал офицер.

По словам Коца, зима является самым тяжёлым временем на фронте для любого солдата. Однако военнослужащие ВС РФ научились противостоять "генералу Морозу", отметил военкор.