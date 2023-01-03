Залужный позвонил генералу США Милли и пожаловался на тяжёлое положение ВСУ в Донбассе

Сегодня главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный позвонил председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу армии США Марку Милли и рассказал о тяжёлом положении украинских войск на восточном направлении.

Подробности диалога Залужный раскрыл в своем Telegram-канале.

Главком сообщил американскому военному, что на участке фронта Сватово-Кременная идут тяжёлые бои, а обстановка на участке Соледар-Бахмут-Майорск ещё сложнее.

По словам Залужного, на этом отрезке украинские солдаты прикладывают сверхусилия, потому что ВС РФ продолжают наступать.

На границе с Белоруссией ситуация полностью под контролем, добавил главком ВСУ.