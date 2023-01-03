Сегодня главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный позвонил председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу армии США Марку Милли и рассказал о тяжёлом положении украинских войск на восточном направлении.
Подробности диалога Залужный раскрыл в своем Telegram-канале.
Главком сообщил американскому военному, что на участке фронта Сватово-Кременная идут тяжёлые бои, а обстановка на участке Соледар-Бахмут-Майорск ещё сложнее.
По словам Залужного, на этом отрезке украинские солдаты прикладывают сверхусилия, потому что ВС РФ продолжают наступать.
На границе с Белоруссией ситуация полностью под контролем, добавил главком ВСУ.
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