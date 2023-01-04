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Рогов: комендатура ВС РФ попала под обстрел ВСУ в Васильевке Запорожской области

Силовые структуры

Боевики украинской армии нанесли удары по населённому пункту Васильевка Запорожской области. Под обстрел попал жилой многоэтажный дом возле комендатуры. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что около военной комендатуры стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

"Было как минимум четыре прилёта "тяжёлого". Есть раненые и погибшие", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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