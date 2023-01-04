Боевики украинской армии нанесли удары по населённому пункту Васильевка Запорожской области. Под обстрел попал жилой многоэтажный дом возле комендатуры. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он отметил, что около военной комендатуры стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.
"Было как минимум четыре прилёта "тяжёлого". Есть раненые и погибшие", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
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