Рогов: комендатура ВС РФ попала под обстрел ВСУ в Васильевке Запорожской области

Боевики украинской армии нанесли удары по населённому пункту Васильевка Запорожской области. Под обстрел попал жилой многоэтажный дом возле комендатуры. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что около военной комендатуры стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

"Было как минимум четыре прилёта "тяжёлого". Есть раненые и погибшие", — написал Рогов в своём Telegram-канале.