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МВД ЛНР: войска Украины вскоре оставят Соледар, они получили приказ на отступление

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ на отступление из Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, на этом направлении украинские войска "продолжают бежать и оставлять свои позиции". Он отметил, что российская армия проводит штурм и уличные бои в Соледаре, Красной Горе, Краснополье, Подгородном и других населённых пунктах.

"Думаю, в ближайшее время противник оставит Соледар и окрестные посёлки", — подчеркнул Киселёв.

Кроме того, он добавил, что эта операция будет для ВС РФ одной из самых успешных. По масштабам её можно сравнивать с продвижением в Лисичанско-Северодонецкой агломерации, заключил представитель МВД ЛНР.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что оборона украинских подразделений в районе Соледара способна провалиться в любой момент.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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