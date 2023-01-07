Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ на отступление из Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
По его словам, на этом направлении украинские войска "продолжают бежать и оставлять свои позиции". Он отметил, что российская армия проводит штурм и уличные бои в Соледаре, Красной Горе, Краснополье, Подгородном и других населённых пунктах.
"Думаю, в ближайшее время противник оставит Соледар и окрестные посёлки", — подчеркнул Киселёв.
Кроме того, он добавил, что эта операция будет для ВС РФ одной из самых успешных. По масштабам её можно сравнивать с продвижением в Лисичанско-Северодонецкой агломерации, заключил представитель МВД ЛНР.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что оборона украинских подразделений в районе Соледара способна провалиться в любой момент.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.