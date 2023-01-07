МК: эксперты оценили угрозу атаки заводов на Дальнем Востоке украинскими дронами

Атаки украинских беспилотников по объектам в глубине территории России, в том числе на Дальнем Востоке, можно ожидать после ударов беспилотников по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях, а также по объектам в Крыму. Так считают эксперты нескольких Telegram-каналов.

Военный эксперт Алексей Суконкин предложили меры, чтобы парировать эту угрозу. Их мнения публикует в статье "МК".

Аналитик отметил, что в случае преодоления дронами морского участка маршрута, они могут лететь дальше до Арсеньева, где находится вертолётный завод, только через горный массив.

Это в значительной степени может затруднить обнаружение летательных аппаратов противника и перенести последний рубеж перехвата на дистанцию "кинжального огня", пояснил специалист.

Другие эксперты полагают, что для борьбы с беспилотниками можно также использовать тренировочную авиацию, вплоть до установки пулемётов на спортивные самолёты, задействовать старые Л-39 и вертолёты.

Способы нейтрализации беспилотной угрозы назвал и Суконкин. По его словам, ПВО обороняемого объекта, например военных заводов, не помешало бы усилить такими зенитными комплексами, как "Тор-М2/3" или "Панцирь-С1".