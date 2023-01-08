В Киеве опровергли заявление Минобороны РФ об "операции возмездия" за удар ВСУ по Макеевке

Представитель вооружённых сил Украины (ВСУ) опроверг заявление Минобороны России о гибели более 600 солдат украинской армии в результате ракетных ударов по Краматорску.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в интервью украинскому изданию заявил, что эта информация не соответствует действительности, как и то, что ВС РФ уничтожили все поставленные Киеву системы HIMARS.

Череватый назвал сообщение Минобороны РФ "информационной операцией" в ответ на успешные действия ВСУ.

Ранее сегодня официальный представитель МО РФ рассказал о проведённой "операции возмездия" за удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь.