Представитель вооружённых сил Украины (ВСУ) опроверг заявление Минобороны России о гибели более 600 солдат украинской армии в результате ракетных ударов по Краматорску.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в интервью украинскому изданию заявил, что эта информация не соответствует действительности, как и то, что ВС РФ уничтожили все поставленные Киеву системы HIMARS.
Череватый назвал сообщение Минобороны РФ "информационной операцией" в ответ на успешные действия ВСУ.
Ранее сегодня официальный представитель МО РФ рассказал о проведённой "операции возмездия" за удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь.
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Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.