Представители киевского режима один за другим продолжают признавать, что ситуация в Соледаре непростая. Сегодня об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Позже с ней согласился и спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
В эфире телемарафона он заявил, что в Соледаре идут жестокие бои. Однако город не под контролем российских военных, добавил он.
"Наши подразделения делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе", — сказал Череватый.
При этом представитель ВСУ не стал комментировать вопрос контроля над важнейшими транспортными артериями, окружающими город.
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