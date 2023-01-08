Спикер ВСУ Череватый: в Соледаре идут жестокие бои

Представители киевского режима один за другим продолжают признавать, что ситуация в Соледаре непростая. Сегодня об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Позже с ней согласился и спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В эфире телемарафона он заявил, что в Соледаре идут жестокие бои. Однако город не под контролем российских военных, добавил он.

"Наши подразделения делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе", — сказал Череватый.

При этом представитель ВСУ не стал комментировать вопрос контроля над важнейшими транспортными артериями, окружающими город.