Руденко: разведчики ВС РФ уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой

В районе Авдеевки ДНР продолжаются ожесточённые бои. Русские войска оттесняют противника, хотя ВСУ пытаются предпринимать попытки контратак. Недавно это привело к печальным последствиям.

В ночное время бойцы ВСУ пошли в контратаку. В районе лесополосы военные скопили технику и личный состав. Однако в своих действиях украинцы допустили ошибку: не учли возможности разведки ВС РФ. Русские подразделения, получив координаты противника, нанесли по его позициям удар из реактивных систем залпового огня. Все боевики на данном участке были уничтожены.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись в своём Telegram-канале с места событий.