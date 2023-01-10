С потерей любого укрепрайона в Артёмовске или Соледаре у киевского режима может рухнуть фронт.
Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
По его словам, армия Украины тогда не сможет осуществлять вылазки на Кременную и оказывать давление на Лисичанск. Она потеряет важный плацдарм, поэтому за него она и держится зубами.
А если российская армия освободит эти города, то сможет наступать широким фронтом по всей территории Донбасса.
"Между Соледаром и Бахмутом есть подземные шахты и рудники поваренной соли, которую добывали еще с конца 19 века. В этих шахтах находятся склады с оружием и боеприпасами. Я допускаю, что мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения. Украина об этом вообще не говорит. Я уверен, что наше командование об этом знает", — в интервью изданию Украина.ру отметил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что благодаря стойкости ВСУ, в Соледаре им удалось выиграть "дополнительное время".
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