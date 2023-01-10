Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал Россию переходить на "военные рельсы" по "ключевым направлениям", сообщает EADaily.
По словам замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, Россия должна иметь подготовленные резервы в случае "дальнейшей эскалации" конфликта на Украине.
"Имеет смысл обратиться к опыту СССР и Израиля", — сказал он.
Алаудинов рассказал, что с 30 декабря 2022 года армия Украины перебросила серьёзные силы с херсонского и харьковского направлений на Донбасс. Противник планировал крупномасштабное наступление, но его попытка обернулась большими потерями со стороны ВСУ.
Российские военные пребывают в хорошем настроении, добавил командир.
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