Командир "Ахмата" призвал Россию начать переход на "военные рельсы"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал Россию переходить на "военные рельсы" по "ключевым направлениям", сообщает EADaily.

По словам замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР, Россия должна иметь подготовленные резервы в случае "дальнейшей эскалации" конфликта на Украине.

"Имеет смысл обратиться к опыту СССР и Израиля", — сказал он.

Алаудинов рассказал, что с 30 декабря 2022 года армия Украины перебросила серьёзные силы с херсонского и харьковского направлений на Донбасс. Противник планировал крупномасштабное наступление, но его попытка обернулась большими потерями со стороны ВСУ.

Российские военные пребывают в хорошем настроении, добавил командир.