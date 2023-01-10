Член СПЧ Демичева заявила о случаях отправки в зону СВО на Украине недолеченных военных

В зону специальной военной операции иногда отправляются недолеченные после ранений солдаты. Об этом проинформировала член Совета по правам человека при президенте России Ольга Демичева, чьи слова приводят РИА Новости.

После получения медицинской помощи бойцов направили в клиники. Далее они должны были проходить реабилитацию. Однако вместо этого военные были посланы в зону ведения боевых действий.

Демичева отмечает, что это приводит к тому, что всё проведённое лечение идёт насмарку. В итоге "вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных". На данный момент СПЧ занимается этим вопросом.

Ранее сообщалось, что командиры рот и батальонов ВСУ оставили Соледар ещё 7 января и отошли в Миньковку.