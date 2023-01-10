Житель Макеевки Григорий Сварной рассказал, как в населённом пункте восприняли трагедию, связанную с гибелью мобилизованных в здании ПТУ №19 в новогоднюю ночь.
В первые минуты 2023 года ВСУ ударили по зданию, где находились российские мобилизованные.
Сварной рассказал, что в народе ПТУ называли "бурситетом". Там готовили специалистов по строительству.
"Пройдёт время и на месте гибели защитников Республики установят монумент", — считают местные жители.
Сварной надеется, что ПТУ будет восстановлено в мирное время.
"Надеюсь, что народная власть построит для будущих строителей Отечества достойные учебные заведения", — цитирует слова Григория argumenti.ru.
Он отметил, что в Макеевке люди в своём большинстве не страшатся военной агрессии, а только становятся злее.
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