Житель Макеевки о разрушенном ПТУ: На месте гибели защитников Республики установят монумент

Житель Макеевки Григорий Сварной рассказал, как в населённом пункте восприняли трагедию, связанную с гибелью мобилизованных в здании ПТУ №19 в новогоднюю ночь.

В первые минуты 2023 года ВСУ ударили по зданию, где находились российские мобилизованные.

Сварной рассказал, что в народе ПТУ называли "бурситетом". Там готовили специалистов по строительству.

"Пройдёт время и на месте гибели защитников Республики установят монумент", — считают местные жители.

Сварной надеется, что ПТУ будет восстановлено в мирное время.

"Надеюсь, что народная власть построит для будущих строителей Отечества достойные учебные заведения", — цитирует слова Григория argumenti.ru.

Он отметил, что в Макеевке люди в своём большинстве не страшатся военной агрессии, а только становятся злее.