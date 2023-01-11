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Соледар полностью зачищен от врага, уничтожены 500 боевиков ВСУ

Силовые структуры

Российские бойцы полностью зачистили Соледар от боевиков ВСУ, уничтожены 500 националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на свои источники.

Город взят и завален трупами бандеровцев, уничтожены сотни украинских нацистов.
Никаких коридоров для выхода всушников нет, всё под контролем ВС РФ. Кто отказался сдаться — уничтожен, пишут военкоры.

Позже военный блогер Юрий Подоляка заявил, что населённый пункт Опытное, которое находится южнее города Артёмовска, освобождено российской армией.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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