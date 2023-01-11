Российские бойцы полностью зачистили Соледар от боевиков ВСУ, уничтожены 500 националистов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на свои источники.
Город взят и завален трупами бандеровцев, уничтожены сотни украинских нацистов.
Никаких коридоров для выхода всушников нет, всё под контролем ВС РФ. Кто отказался сдаться — уничтожен, пишут военкоры.
Позже военный блогер Юрий Подоляка заявил, что населённый пункт Опытное, которое находится южнее города Артёмовска, освобождено российской армией.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.