Бутусов: военные ВСУ получают обморожение на линии фронта

На линии фронта наблюдается резкое похолодание, что снижает боеспособность солдат. Стало известно, что военнослужащие ВСУ получают обморожение. Об этом проинформировал украинский пропагандист Юрий Бутусов, который находится в районе боевых действий.

"К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима, как всегда, пришла внезапно, поэтому, уважаемые волонтёры, должны сделать это сами. Каждый боец должен иметь специальные средства для обогрева рук и ног", — цитируют его слова военкоры "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что блокированное подразделение бойцов ВСУ в Соледаре спрыгнуло с пятого этажа.