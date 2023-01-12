Граждане Украины, которые имеют еще и российское гражданство, должны отправиться жить в России.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.
"Люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве", — в частности отметил Зеленский на брифинге во Львове.
По сути, президент Украины призывает лишать гражданства собственных граждан, комментирует ситуацию ведущий и журналист Руслан Осташко.
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