Зеленский: украинцы, имеющие еще и российское гражданство, должны уехать из страны

Граждане Украины, которые имеют еще и российское гражданство, должны отправиться жить в России.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве", — в частности отметил Зеленский на брифинге во Львове.

По сути, президент Украины призывает лишать гражданства собственных граждан, комментирует ситуацию ведущий и журналист Руслан Осташко.