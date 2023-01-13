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Арестович: если Соледар будет оставлен — это не будет бегством ВСУ

Силовые структуры

Киевский режим начал готовить общественное мнение к тому, чтобы объяснить потерю вооружёнными силами Украины Соледара и его окрестностей. Сам город уже три дня находится под контролем российских военных. Однако в Киеве продолжают утверждать, что "ситуация под контролем".

Заявление сделал и советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который утверждал ранее, что Россия "больше не возьмёт ни одного города".

Теперь советник допустил оставление Соледара, однако заметил, что это будет "плановым решением" командования, а не бегством ВСУ.

Также, развивая свою мысль, он объявил, что пока город командование ВСУ удерживает, просто принимается решение, как сейчас лучше действовать на этом направлении.

Ранее военнослужащий ВСУ назвал Арестовича "приблудным чучелом" за слова об обороне Соледара.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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