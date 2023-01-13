Полковник Киселёв: Украина понесёт колоссальные потери при попытке отбить Соледар

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с колоссальными потерями, если попытаются установить контроль над Соледаром. Такое мнение выразил полковник ЛНР Виталий Киселёв.

В эфире Первого канала он отметил, что подразделения Украины, выполняя приказ президента страны Владимира Зеленского, уже пытались штурмовать Соледар в течение нескольких дней, однако не достигли успеха.

"Сегодня я констатирую, что возвращение Соледара под контроль ВСУ практически невозможно", — добавил Киселёв.

При этом полковник подчеркнул: Киев продолжит предпринимать попытки наступления на Соледар, ведь украинские политики стремятся показать Западу, что они не бросили город. По его мнению, ВСУ потеряют много техники и личного состава на этом направлении.

Кроме того, Киселёв допустил, что киевский режим перебросит неподготовленных украинцев, призванных по мобилизации, в район Соледара.