Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с колоссальными потерями, если попытаются установить контроль над Соледаром. Такое мнение выразил полковник ЛНР Виталий Киселёв.
В эфире Первого канала он отметил, что подразделения Украины, выполняя приказ президента страны Владимира Зеленского, уже пытались штурмовать Соледар в течение нескольких дней, однако не достигли успеха.
"Сегодня я констатирую, что возвращение Соледара под контроль ВСУ практически невозможно", — добавил Киселёв.
При этом полковник подчеркнул: Киев продолжит предпринимать попытки наступления на Соледар, ведь украинские политики стремятся показать Западу, что они не бросили город. По его мнению, ВСУ потеряют много техники и личного состава на этом направлении.
Кроме того, Киселёв допустил, что киевский режим перебросит неподготовленных украинцев, призванных по мобилизации, в район Соледара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.