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Бердичевский: в Артёмовске находится не менее пяти тысяч боевиков ВСУ

Силовые структуры

Не менее пяти тысяч боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) находится в Артёмовске. Боеприпасы и провиант им, несмотря на оперативное окружение, могут доставлять до сих пор. Об этом рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Политик не исключил, что возможно взятие города по сценарию Соледара. Однако произойдёт это, по его мнению, скорее всего, не так быстро.

Собеседник издания добавил, что картина происходящего постоянно меняется.

"Идёт почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котёл, пока рано. Необходимо продолжать работу по разрушению их логистики и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы", — заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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