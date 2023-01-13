Запад планирует передать Украине британские и немецкие танки Challenger 2 и Leopard 2. Однако такая техника, скорее всего, не сможет участвовать в боевых действия в Донбассе. Об этом пишут эксперты американского издания Military Watch.
По мнению авторов статьи, эти машины требуют сложного технического обслуживания, а их боевая эффективность сомнительна.
Западные танки тяжелее тех, которые сейчас состоят в украинской армии. Им нужно больше топлива, из-за веса они не приспособлены к узким дорогам и городам. Без автоматов заряжания требуется на треть больше экипажа, пишут аналитики.
Репутация танков "запятнана", так как турецкие генералы негативно отзывались об опыте их использования, заключают они.
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