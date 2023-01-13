Полковник Киселёв: из Соледара сбежали несколько сотен иностранных наёмников

Из Соледара сбежали несколько сотен иностранных наёмников и военнослужащих украинских националистических батальонов. Об этом заявил военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

По его словам, сбежавшие направились в Северск. Их фиксируют местные жители, которые сообщают о говорящих на английском и польском языках военных.

Сегодня Минобороны объявило о завершении освобождения Соледара, который имеет важное значение для дальнейшего наступления в Донбассе.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, как российские войска уничтожили в Новосёловском в ЛНР скрывавшихся в подвале американских наёмников, забросав их гранатами.