Глава Харькова: По объектам в Индустриальном районе нанесён удар ракетами С-300

В Харькове по объектам в Индустриальном районе был нанесён удар ракетами С-300.

Об этом сообщил гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов.

По данным местных пабликов, остановилась работа метрополитена, а в части столицы региона пропал свет.

Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что утренние взрывы в Киеве привели к возгоранию на объекте критической инфраструктуры.