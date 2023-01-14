В Харькове по объектам в Индустриальном районе был нанесён удар ракетами С-300.
Об этом сообщил гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов.
По данным местных пабликов, остановилась работа метрополитена, а в части столицы региона пропал свет.
Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что утренние взрывы в Киеве привели к возгоранию на объекте критической инфраструктуры.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.