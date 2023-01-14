Рогов: российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России смогли отразить атаку вооружённых сил Украины (ВСУ) на Мелитополь. Об этом сообщил в своём Telegram-канале политик из Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что ракеты летели в места, где нет военных объектов.

Боевики ВСУ нанесли сегодня около 05:00 ракетный удар по спящему городу. Целью удара были жилые кварталы, написал Рогов.

По его словам, подразделения ПВО ВС России сработали над городом в момент подлёта ракет. Несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ, в направлении, где нет военных объектов, были сбиты. Гражданская инфраструктура не пострадала.

Ранее сегодня утром прозвучала серия взрывов в Киеве и Буче Киевской области.