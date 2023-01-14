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Военкор Прокудин заявил, что разведка ВСУ использует детей и пожилых людей

Силовые структуры

На территориях, освобождённых ВС РФ, военные ВСУ используют местных жителей для сбора информации. В данных операциях принимают участие и молодые, и пожилые. Об этом заявил военкор издания "Украина.ру" Филипп Прокудин.

"СБУ задействует вообще всех, кого только можно на освобождённых территориях, включая пожилых людей самого дремучего советского возраста, детей, подростков в своих сетях. Они занимаются сбором развединформации. Кто-то сознательно на это идёт, кого-то просят сходить на место узнать, кто в здании. Смотрят. Видит военных и сообщают", — сказал эксперт в беседе с URA. RU.

Он считает, что люди соглашаются на участие в такой деятельности, потому что Киев восемь лет занимался пропагандисткой работой и воздействовали на граждан, убеждая их, что ВСУ бьются за европейское будущее.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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