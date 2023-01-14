МК: В Мурманске многодетная мать Светлана Парная заявила о желании отправиться в зону СВО

Многодетная мать Светлана Парная пожелала участвовать в спецоперации. С соответствующим заявлением она обратилась к губернатору Мурманской области, однако получила отказ из-за наличия несовершеннолетних детей. В беседе с "МК" женщина рассказала, почему она захотела пойти в зону боевых действий.

"Меня подвигло, что молодые парни погибают. В зоне СВО не хватает рук для оказания первой помощи. И это мой долг. Дело в том, что мой сын — военнослужащий. Поэтому мне всё это близко. Куда только не обращалась. Была готова и гуманитарную помощь вести, но меня никуда не берут", — призналась она.

Она сообщила, что имеет медицинское образование. Её сын написал рапорт, чтобы его отправили в зону СВО.

Женщина призналась, что готова была оставить детей с мужем, который поддержал её намерение.

Ранее военкор Филипп Прокудин заявил, что разведка ВСУ использует детей и пожилых людей для сбора информации.