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В сторону Киева летят десять ракет, в Одессе и Виннице взрывы

Силовые структуры

По меньшей мере, как минимум, в сторону Киева летят десять ракет.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Жители Киева спрятались в метрополитен.

"Это правильно. Когда украинское ПВО начинает сбивать российские ракеты, гибнут мирные жители", — цитирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Также есть информация, что взрывы слышны в Одессе и Винницкой области. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, пишут местные СМИ.

Гауляйтер Львовщины сообщил об угрозе ракетного удара по региону.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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