В сторону Киева летят десять ракет, в Одессе и Виннице взрывы

По меньшей мере, как минимум, в сторону Киева летят десять ракет.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Жители Киева спрятались в метрополитен.

"Это правильно. Когда украинское ПВО начинает сбивать российские ракеты, гибнут мирные жители", — цитирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Также есть информация, что взрывы слышны в Одессе и Винницкой области. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, пишут местные СМИ.

Гауляйтер Львовщины сообщил об угрозе ракетного удара по региону.