По меньшей мере, как минимум, в сторону Киева летят десять ракет.
Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
Жители Киева спрятались в метрополитен.
"Это правильно. Когда украинское ПВО начинает сбивать российские ракеты, гибнут мирные жители", — цитирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Также есть информация, что взрывы слышны в Одессе и Винницкой области. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, пишут местные СМИ.
Гауляйтер Львовщины сообщил об угрозе ракетного удара по региону.
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В Киеве снова прогремели взрывы.