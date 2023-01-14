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FT: "мясорубка" в Бахмуте позволит ВСУ начать "мощное контрнаступление"

Силовые структуры

"Мясорубка" в Бахмуте (Артёмовске) позволит Украине, вооружившись западной бронетехникой, начать мощное контрнаступление, заявил советник Министерства обороны Британии корреспонденту Financial Times на условиях анонимности.

FT: "мясорубка" в Бахмуте позволит ВСУ начать "мощное контрнаступление"

Он сравнил ситуацию с обороной Северодонецка, который якобы не имел большого военного значения.

Тем не менее, вооружённые силы Украины (ВСУ) упорно обороняли его, в итоге измотав соперника и сумев организовать мощное контрнаступление в Харьковской области, считает британский советник.

Издание также приводит мнение анонимного "западного" чиновника, который заметил, что ситуация далеко не так однозначна.

"Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что у Украины ресурсы закончатся раньше. Возможно, что впереди тяжёлые времена. Украинцы не пуленепробиваемые", — заключил собеседник газеты.

Эксперт FT по городскому бою Энтони Кинг добавил, что может случиться так, что украинцы сами увязнут под Бахмутом, поскольку оборона в городских условиях чревата многими жертвами.

"Российская стратегия может оказаться не такой глупой, как кажется", — предупредил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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