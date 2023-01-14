Перед массированным ракетным ударом по Украине 14 января ВС РФ использовали ложные цели

Сегодня войска ВС России выпустили по объектам на Украине большое количество ракет. Некоторые эксперты говорят, что было выпущено порядка 80 боеприпасов. Воздушная тревога звучала за день несколько раз, взрывы прогремели во многих областях Незалежной: Винницкой, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

Украинские системы ПВО сбили небольшое количество российских ракет, так как ВС РФ изначально дезинформировали противника, запустив ложные цели. Были выявлены места размещения систем противовоздушной обороны ВСУ, которые были вынуждены передислоцировать их, сообщает "Военное обозрение".