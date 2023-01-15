Бразильский наёмник заснял на видео момент прилёта по нему снаряда

В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, зафиксирован момент прилёта снаряда по бразильскому наёмнику на Украине. Видео сделано осенью 2022 года.

Наёмник, воюющий за вооружённые силы Украины (ВСУ) находился где-то в окопе и снимал происходящее на свою видеокамеру. Однако в какой-то момент рядом с ним со свистом разрывается снаряд.

За кадром слышна иностранная речь, после чего видео обрывается.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские солдаты закидали гранатами американских наёмников в ЛНР.