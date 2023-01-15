Mirror: Британия отправит Киеву ударные вертолёты Apache, которые изменят правила игры

Помимо танков Британия собирается отправить Украине ударные вертолёты. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на источник из оборонной сферы.

По его данным, отправлены будут четыре Apache AH64 E, оснащённые ракетами Hellfire, самая современная версия этих вертолётов.

Источник заявил, что Apache изменит правила игры.

Он добавил, что танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолёты.

"Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру. У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырёх Apache. Но с тактической точки зрения это важный шаг", — заявил источник издания.

Заметим, вчера в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул разговор с британским премьером Риши Сунаком, в котором , по его словам, обсуждались "важные вещи" обороны, пообещав сообщить подробности позже.

Вероятно, речь как раз шла о поставке наступательного оружия, в том числе вертолётов.