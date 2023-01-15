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В Генштабе ВСУ Игнат опроверг заявление Арестовича о заканчивающихся ракетах у ВКС РФ

Силовые структуры

Количество выпущенных вчера ВС РФ ракет по Украине не даёт покоя некоторым представителям командования ВСУ. Главком Валерий Залужный сообщил, что было запущено 33 боеприпаса разного базирования, 21 из которых удалось сбить ПВО Украины. По информации российских каналов, ракет было порядка 100. Официальные российские ведомства на данный момент точные цифры не приводят.

В Генштабе ВСУ Игнат опроверг заявление Арестовича о заканчивающихся ракетах у ВКС РФ

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович снова сделал заявление, что у России заканчиваются ракеты, но отметил, что не стоит надеяться на прекращение ударов.

"Но не надо считать, что удары прекратятся. Это лишь означает, что они будут маленькими", — приводит его слова "Военное обозрение".

Однако спикер Генштаба ВСУ Юрий Игнат не согласен с Арестовичем.

"Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что ещё производится", — парирует он.

Одна из ракет, сбитая ПВО Украины, упала на жилой дом в Днепропетровске. Арестович сравнил инцидент с ситуацией в Польше.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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