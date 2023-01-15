Арестович: ВС РФ смогут взять только половину Артёмовска, отправив туда 200 тысяч военнослужащих

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович начал готовить народ к потере Артёмовска (Бахмута). По его мнению, Россия перебросит 200 тысяч бойцов на это направление, чтобы провести операцию. Но взять Бахмут у ВС РФ не получится. Потерю Соледара, к слову, он не признаёт, пишет "ПолитНавигатор".

"Соледар могут взять, там обстановка очень сложная, Бахмут не возьмут. По крайней мере, половину Бахмута не возьмут, потому что там речка делит. Разве что обойдут по флангу, о чём они очень сильно мечтают. Нельзя говорить точно, посмотрим. Приедет 200 тысяч, там уже станет настолько грустно, что, возможно, придётся прощаться и с Соледаром, и с Бахмутом", — сказал Арестович в беседе с Алесей Бацман.

Он отметил, что украинские войска делают всё возможное, чтобы ни Соледар, ни Артёмовск не отошли под контроль российской армии. Напомним, Министерство обороны РФ ещё 12 января заявило о взятии Соледара.