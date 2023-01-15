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Арестович: ВС РФ смогут взять только половину Артёмовска, отправив туда 200 тысяч военнослужащих

Силовые структуры

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович начал готовить народ к потере Артёмовска (Бахмута). По его мнению, Россия перебросит 200 тысяч бойцов на это направление, чтобы провести операцию. Но взять Бахмут у ВС РФ не получится. Потерю Соледара, к слову, он не признаёт, пишет "ПолитНавигатор".

Арестович: ВС РФ смогут взять только половину Артёмовска, отправив туда 200 тысяч военнослужащих

"Соледар могут взять, там обстановка очень сложная, Бахмут не возьмут. По крайней мере, половину Бахмута не возьмут, потому что там речка делит. Разве что обойдут по флангу, о чём они очень сильно мечтают. Нельзя говорить точно, посмотрим. Приедет 200 тысяч, там уже станет настолько грустно, что, возможно, придётся прощаться и с Соледаром, и с Бахмутом", — сказал Арестович в беседе с Алесей Бацман.

Он отметил, что украинские войска делают всё возможное, чтобы ни Соледар, ни Артёмовск не отошли под контроль российской армии. Напомним, Министерство обороны РФ ещё 12 января заявило о взятии Соледара.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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