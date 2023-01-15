Украинский беспилотник атаковал энергоподстанцию в Брянской области, сбросив две гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что всё произошло в субботу около 6 утра.
По информации канала, была атакована одна из крупнейших энергоподстанций региона, которая питает два района Брянска.
Первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник, который сейчас находится в реанимации.
Город не остался без света благодаря его самоотверженности, пишет Mash.
Ранее сегодня появилась информация о гибели трёх человек в результате взрыва гранаты в воинской части в Белгородской области.
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