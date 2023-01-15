Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал энергоподстанцию в Брянской области, сбросив две гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что всё произошло в субботу около 6 утра.

По информации канала, была атакована одна из крупнейших энергоподстанций региона, которая питает два района Брянска.

Первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник, который сейчас находится в реанимации.

Город не остался без света благодаря его самоотверженности, пишет Mash.

Ранее сегодня появилась информация о гибели трёх человек в результате взрыва гранаты в воинской части в Белгородской области.