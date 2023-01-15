Украинский боевик с позывным "Мадьяр" подтвердил полное взятие Соледара российскими войсками.
Всушник в своём Telegram-канале вечером в воскресенье написал, что город окончательно занят русскими подразделениями, штурмовые отряды которых зашли в промзону у рудника №7 на Западе, ранее удерживаемую ВСУ.
Теперь фронт находится за пределами Соледара, добавил "Мадьяр".
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов также признал оставление Соледара, раскритиковал командование ВСУ и заявил, что это поражение.
Добавим, пока Минобороны Украины официально данную информацию не комментировало.
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