Боевик ВСУ "Мадьяр" подтвердил полное взятие Соледара российскими военными

Украинский боевик с позывным "Мадьяр" подтвердил полное взятие Соледара российскими войсками.

Всушник в своём Telegram-канале вечером в воскресенье написал, что город окончательно занят русскими подразделениями, штурмовые отряды которых зашли в промзону у рудника №7 на Западе, ранее удерживаемую ВСУ.

Теперь фронт находится за пределами Соледара, добавил "Мадьяр".

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов также признал оставление Соледара, раскритиковал командование ВСУ и заявил, что это поражение.

Добавим, пока Минобороны Украины официально данную информацию не комментировало.