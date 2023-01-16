Бартош: советские танки Т-72 от США станут частью новой тактики ВСУ

У США есть советские танки Т-72, которые они вполне могут поставить Киеву. Такое мнение высказал военный дипломат Александр Бартош в беседе с URA.RU.

Эксперт считает, что около 70 советских танков США Украине могут предоставить, предварительно проведя модернизацию техники и придав им более-менее современный вид.

И эти машины могут стать частью новой тактики вооружённых сил Украины (ВСУ) после больших поставок бронетехники из стран Запада, добавил собеседник издания.

"Эти танки будут взаимодействовать с той техникой, которую уже поставляют Германия, Франция, Великобритания и США. Они будут использованы для создания бронированных кулаков, на вершине которых будут тяжёлые танки, а за ними пехота на бронетранспортерах", — пояснил военный аналитик.

Ранее генерал Андрей Гурулёв заявил, что у России не останется выбора, как только первые немецкие танки появятся на её территории.