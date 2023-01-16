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Independent: на жизнь Зеленского покушались 12 раз с 24 февраля

Силовые структуры

Владимир Зеленский пережил 12 покушений, которые на него были организованы после начала спецоперации на Украине, сообщает британское издание Independent.

Издание пишет, что не стать жертвой покушения украинскому президенту помог директор ЦРУ Билл Бернс, который лично приезжал в Киев перед начало СВО на встречу с лидером Украины.

Автор материала пишет, что Зеленский "опешил" от этой новости. Предупреждение помогло сотрудникам службы безопасности предотвратить покушения.

Ранее сообщалось, что в Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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