Пушилин выразил надежду на освобождение Артёмовска от ВСУ в ближайшее время

Врио руководителя Донецкой Народной Республики выразил надежду на то, что в ближайшее время Вооружённые силы РФ освободят Артёмовск.

По его словам, на этом направлении наблюдаются определённые улучшения, которые положительно скажутся на перспективе зачистки населённого пункта от Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Рассчитываю на освобождение Артёмовска в обозримом будущем", — отметил Пушилин в эфире канала "Россия 24".

Ранее врио главы ДНР сообщил о серьёзных успехах российских подразделений в Марьинке под Донецком. Он пояснил, что все высотные здания на территории города уже перешли под контроль армии РФ.