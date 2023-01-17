Командир подразделения Донских казаков заявил о низком моральном состоянии ВСУ в районе Кременной

Командир специального добровольческого подразделения Донских казаков, воюющий в зоне спецоперации на Украине, рассказал о моральном состоянии в рядах украинских формирований в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Интервью с ним опубликовал военкор Евгений Лисицын в своём Telegram-канале.

По словам командира, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) уже начинают понимать, что гибнут за призрачные идеалы, ради того, чтобы Зеленский мог похвастаться очередной "перемогой".

ВСУ на данном направлении несут очень большие потери, счёт идёт на сотни и тысячи убитых, добавил казак.

Недавно украинцы предприняли попытку прорваться в направлении Кременной и вбить клин между российскими подразделениями, но были разбиты и отошли, понеся большие потери в живой силе и технике, заключил боец.