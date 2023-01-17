NBC: войска ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

Военные украинской армии укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые были оборудованы ещё в апреле. Об этом сообщил лейтенант ВСУ по имени Антон журналистам телеканала NBC.

Бойцы роют полутораметровые траншеи в лесах в пяти минут езды от белорусской границы. "Стены" окопов они укрепляют досками. Через каждые несколько метров бревна сверху образуют своего рода укрытие, импровизированную крышу, покрытую ветками и землей для маскировки, сообщает источник.

"Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям", — рассказал лейтенант журналистам.

Ранее сообщалось, что все 229 километров со стороны Украины на границе с Белоруссией заминированы.