Военный РФ "Бродяга": расчёты ЗРК "Бук" непрерывно дежурят в зоне спецоперации

Расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук", принадлежащие Центральному военному округу (ЦВО), непрерывно дежурят в зоне спецоперации, сообщил боец РФ с позывным "Бродяга".

По его словам, российские военные, работающие на этом комплексе, находят цель, берут её на сопровождение, определяют класс оборудования, после чего производят пуск снаряда.

"ЗРК "Бук" несут постоянное дежурство. Одна машина работает, затем её меняют другие, и так волной. Небо мы не оставляем ни на секунду", — приводит комментарий командира батареи пресс-служба Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, с помощью этих зенитно-ракетных комплексов российские подразделения поражают беспилотники и низколетящие ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в местах боевых действий расчёты ЗРК "Бук" уничтожили уже свыше 60 целей, среди которых БПЛА и снаряды к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.