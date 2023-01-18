Вооружённые силы РФ перехватили наступательную инициативу в ходе боёв на территории ЛНР, сообщил зампредседателя Народного Совета республики Олег Коваль.
По его словам, российские войска перестают обороняться и начинают атаковать в этой зоне проведения спецоперации.
"Инициатива перешла на сторону ВС РФ", — подтвердил Коваль в беседе с ТАСС.
Как пояснил представитель ЛНР, в результате успешных действий российских военнослужащих количество украинских ударов по населённым пунктам республики сократилось. Он также похвалил бойцов РФ за качественную контрбатарейную работу.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Вооружённые силы России готовятся к финальному рывку в ходе специальной военной операции.
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