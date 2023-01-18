RT: артиллерия ВСУ по ошибке уничтожила украинских штурмовиков под Соледаром

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) получили приказ провести разведку позиций российских военных к северу и западу от Соледара 15 января. Они получили отпор, а при отступлении наткнулись на неизвестное соединение украинской армии, с которым вступили в бой. Об этом сообщает RT.

Штурмовики ВСУ были приняты за противника из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания "свой-чужой". Они попали под огонь гаубиц M777 производства США, которые эвакуировали из-под Соледара, отмечает издание.

По данным RT, погибли не менее 50 из 120 человек, принимавших участие в рейде. Многие получили тяжёлые ранения. Судьба выживших в данный момент неизвестна.