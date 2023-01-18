Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила резервы ВСУ для наступления на юге

При столкновении с российскими военными в Артёмовске были уничтожены прошедшие подготовку резервы ВСУ, которые должны были ударить на юге. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск. — Прим. ред.). Сейчас у украинцев осталось в совокупности около 140-150 тысяч боеспособных солдат", — сказал Макгрегор в своём YouTube-канале.

До этого Макгрегор уже говорил, что потери украинской стороны составили 150 тысяч бойцов. Полковник добавил, что Киев испытывает серьёзные сложности с пополнением резерва, которого просто нет, и поэтому в ВСУ вынуждены брать подростков, пожилых и потенциально недееспособных солдат.

Вместе с тем Макгрегор признал хорошую подготовку ВС РФ и ответственность, с которой они решают поставленные боевые задачи.