После воздушной тревоги взрывы слышны в Запорожской и Харьковской областях

После воздушной тревоги взрывы слышны в приграничных населённых пунктах Запорожской области и Харьковской областях.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, отмечая, что о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, подтвердили и в украинских СМИ.

Напомним, в Запорожской области вдоль линии соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы. Российская армия поразила скопления ВСУ в Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехове, Малиновке и Плавнях. Националисты, в свою очередь, обстреляли из РСЗО Михайловку.