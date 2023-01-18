После воздушной тревоги взрывы слышны в приграничных населённых пунктах Запорожской области и Харьковской областях.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, отмечая, что о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, подтвердили и в украинских СМИ.
Напомним, в Запорожской области вдоль линии соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы. Российская армия поразила скопления ВСУ в Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехове, Малиновке и Плавнях. Националисты, в свою очередь, обстреляли из РСЗО Михайловку.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.