"Наша Нiва": РФ перебрасывает военных в цистернах на территорию Белоруссии для наступления на Киев

Россию подозревают в перевозке военнослужащих в Белоруссию в вагонах-цистернах. Об этом проинформировало издание "Наша Нiва".

Целью таких действий является скрытие от спутников, которые могут зафиксировать переброску войск для масштабного наступления России на Киев со стороны Белоруссии.

Наблюдатели и военные эксперты издания считают, что имеющихся сил РФ пока недостаточно для такой атаки, однако украинская сторона продолжает с тревогой наблюдать за концентрацией современной техники в соседнем государстве.

Сведения о переброске российских войск под видом цистерн свидетельствуют о том, что, возможно, масштабы присутствия РФ в Белоруссии больше, чем предполагалось ранее.