Россию подозревают в перевозке военнослужащих в Белоруссию в вагонах-цистернах. Об этом проинформировало издание "Наша Нiва".
Целью таких действий является скрытие от спутников, которые могут зафиксировать переброску войск для масштабного наступления России на Киев со стороны Белоруссии.
Наблюдатели и военные эксперты издания считают, что имеющихся сил РФ пока недостаточно для такой атаки, однако украинская сторона продолжает с тревогой наблюдать за концентрацией современной техники в соседнем государстве.
Сведения о переброске российских войск под видом цистерн свидетельствуют о том, что, возможно, масштабы присутствия РФ в Белоруссии больше, чем предполагалось ранее.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.