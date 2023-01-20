Военнослужащие группы "Викинг", совместно с штурмовиками 1-й отдельной бригады спецназа, смогли захватить позиции украинских боевиков в ДНР, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).
Перед началом штурма укрепления неприятеля были атакованы ракетами, что полностью деморализовало националистов, сообщает агентство РИА Новости. Один из боеприпасов практически полностью разрушил блиндаж противника, а потому солдатам ВСУ пришлось выбираться из-под завалов.
Попытка отразить атаку у боевиков провалилась, на обороняющихся обрушился плотный огонь 1-й ОБСпН и залпы РСЗО, заставив украинских военных бежать с передовой. Военкор отмечает, что слаженная работа "Викингов" и реактивной артиллерии помогла захватить украинские позиции.
Накануне донецкий репортёр показал уничтоженную американскую гаубицу M777, которая не успела сделать и одного выстрела.
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