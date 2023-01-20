Мирошник: заявления Генштаба Польши о ВСУ способны вызвать волнения в этой стране

Заявления Генштаба Польши о том, что Украина может не выдержать столкновения с РФ, способны спровоцировать народные волнения на территории страны. Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, НАТО собирается в индивидуальном порядке бросить польских военных на Украину на фоне истощения ресурсов ВСУ.

При этом он подчеркнул: генералы из Польши начинают осознавать, что Североатлантический альянс будет лишь сочувствовать им и определять, нужно ли поставлять тяжёлую технику Варшаве и Киеву. Как пояснил дипломат, поляков не устраивает такой сценарий конфликта.

"Осознание незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши", — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак заявил, что Россия остаётся "большой и сильной". Он допустил поражение Украины на поле боя.