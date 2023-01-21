Рогов: ВС России продавили ВСУ на семь километров вглубь на Запорожском направлении

Российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском направлении за сутки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в "процессе освобождения" не менее семи населённых пунктов.

Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ оттеснили ВСУ на четыре километра.

"За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км, — сообщил Рогов. — В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов".

Рогов подчеркнул, что украинские боевики испытывают "сильный голод" в контексте боеприпасов, в том числе и натовского калибра.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Рогова о том, что силы ВС РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье.