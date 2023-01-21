Российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском направлении за сутки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в "процессе освобождения" не менее семи населённых пунктов.
Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ оттеснили ВСУ на четыре километра.
"За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км, — сообщил Рогов. — В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов".
Рогов подчеркнул, что украинские боевики испытывают "сильный голод" в контексте боеприпасов, в том числе и натовского калибра.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Рогова о том, что силы ВС РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье.
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