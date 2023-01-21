Чижевский: в ГП Украины не могут доказать иранское происхождение российских беспилотников

Запад неоднократно заявлял, что Тегеран поставляет России беспилотники. Но обе стороны не подтверждают передачу дронов. В Генпрокуратуре (ГП) Украины на данный момент тоже не могут подтвердить, что ВС России применяют иранские дроны. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на сотрудника ГП Ивана Чижевского.

"Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идёт досудебное расследование. Оно будет небыстрым", — приводит его слова канал "Суспильне".

Чтобы подтвердить догадки Запада, потребуется проведение экспертизы с привлечением различных специалистов, отметил Чижевский. Однако следователи выясняют, чем похожи дроны-камикадзе Ирана и России. Сделать это проблематично, так как маркировка на беспилотниках повреждена.