Боец ВСУ Бровди пожаловался на отсутствие командиров и компетентных резервистов в зоне СВО

Военнослужащий ВСУ Роберт Бровди проинформировал, что Украине следует отказаться от поголовной мобилизации. Солдаты, призванные в рамках неё, не укрепляют оборону на фронте, а, наоборот, разваливают её.

В состав бригад ВСУ должны входить только добровольцы, изъявившие желание пойти в зону боевого соприкосновения.

"Потому что иначе мы, сменяя уставших профессиональных военных на неуставших, но необразованных и без головы, получим большие потери", — сказал он в интервью львовскому телевидению.

Также боец заявил, что в войсках отсутствуют командиры среднего звена.

"Главная проблема сейчас — это недостаток командиров среднего звена. На этот вопрос вам одинаково ответит любой комбат, любой комбриг. Командиры рот, командиры взводов, лейтенанты, другими словами", — сказал боец.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ в срочном порядке перебрасывают резервы в Запорожскую область.