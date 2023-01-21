Военнослужащий ВСУ Роберт Бровди проинформировал, что Украине следует отказаться от поголовной мобилизации. Солдаты, призванные в рамках неё, не укрепляют оборону на фронте, а, наоборот, разваливают её.
В состав бригад ВСУ должны входить только добровольцы, изъявившие желание пойти в зону боевого соприкосновения.
"Потому что иначе мы, сменяя уставших профессиональных военных на неуставших, но необразованных и без головы, получим большие потери", — сказал он в интервью львовскому телевидению.
Также боец заявил, что в войсках отсутствуют командиры среднего звена.
"Главная проблема сейчас — это недостаток командиров среднего звена. На этот вопрос вам одинаково ответит любой комбат, любой комбриг. Командиры рот, командиры взводов, лейтенанты, другими словами", — сказал боец.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ в срочном порядке перебрасывают резервы в Запорожскую область.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.